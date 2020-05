Il sindaco di Beinette aggiorna i cittadini su parchi giochi e iniziative estive del comune

Il sindaco di Beinette Lorenzo Busciglio, aggiorna online - come fatto dal suo collega di Peveragno - a proposito delle prospettive dei parchi giochi e delle iniziative estive per giovani.



"Alcuni genitori hanno richiesto informazioni sui parchi giochi e sull'estate ragazzi. Su entrambi gli argomenti il Comune sta lavorando per trovare soluzioni sostenibili. Per quanto riguarda i parchi giochi, l'attuale protocollo governativo richiede, oltre al controllo degli accessi, l'igienizzazione almeno quotidiana delle parti toccate dai bambini, richiesta gravosa dal punto di vista economico per tutti i Comuni, che per questo hanno deciso di non aprire ancora. Per quanto riguarda l'estate ragazzi, domani usciranno le linee guida regionali. Nel frattempo l'assessorato alle politiche sociali ha già contattato alcuni enti gestori di centri estivi per valutare la fattibilità del servizio. Appena avremo maggiori informazioni in merito sarà mia cura aggiornare la cittadinanza."