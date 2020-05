L’Informagiovani di Busca attiva la Bakeka lavoro online

<small>https://www.comune.busca.cn.it/uploads/5eccce76d3526_unnamed.jpgL’Informagiovani di Busca ha avviato una bakeka lavoro online in link qui sotto per pubblicare e consultate gli annunci di lavoro. L’iniziativa è delle assessore comunali all’Istruzione e Famiglia, Lucia Rosso, e alle Politiche giovanili e Innovazione, Beatrice Aimar, le quali fin dai primi giorni dell’emergenza Coronavirus si sono attivate in collaborazione con l’Afp, l’Azienda di formazione professionale che gestisce per il Comune l’Informagiovani, per agevolate l’incontro fra domanda e offerta di assistenza a distanza.</small>

“Abbiamo cercato – dicono - una formula capace di rispondere, nel modo più concreto e funzionale possibile, alle nuove esigenze di immediatezza di questa difficile fase di ripresa. Sulla bakeka lavoro, oltre alle disponibilità pervenute nei mesi scorsi per baby sitter e aiuto compiti, possono confluire tutti le offerte e le ricerche di lavoro, inserite direttamente dagli utenti”. </small>