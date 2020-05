Savigliano, Portolese e Ferraro consiglieri comunali delegati alla Casa della Salute e medicina sul territorio

Pasquale Portolese e Rocco Ferrano hanno ricevuto tramite decreto sindacale la delega a consiglieri per la “Casa della Salute e medicina sul territorio”.

“Ci stavamo occupando già occupando della materia - spiega Portolese - con questa nomina avremo più margini di manovra dato che l’argomento vista l’emergenza Covid 19 è diventato centrale”.

La medicina del territorio in particolare si occupa dei rapporti con medici di famiglia e pediatri di libera scelta per favorire le così dette cure primarie e per sostenere quelle forme aggregative che favoriscono la continuità assistenziale tra H e Comunità. All’interno della medicina del territorio trova la sua collocazione anche la Casa della salute, quella struttura in grado di garantire assistenza specialistica e infermieristica e diagnostica strumentale per la presa in carico dei pazienti meno gravi che non necessitano di accesso in Pronto Soccorso (codici bianchi) e ancora le patologie croniche all’interno del “piano della cronicità“, già approvato ma non ancora attuato e che andrà implementato.

“Sulla casa della salute avevamo avuto già degli incontri con i medici di medicina generale e il direttore sanitario Noto in epoca pre Covid19 e adesso andremo a riunirci di nuovo” aggiunge Portolese “Questi contenuti sono anche presenti nel programma PD Regionale, ho fatto un’integrazione e adesso fa parte del programma per la 2 fase anche del PD di Savigliano”.

I prossimi step saranno di rapportarsi oltre che con i medici di medicina generale di Savigliano e direttore generale anche con qualche esponente della task force della regione creata ad hoc per la medicina del territorio.