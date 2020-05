Tutti uniti con il Papa per la preghiera del Rosario insieme ai Santuari del Mondo

Le decine del Rosario saranno recitate da alcune donne e uomini in rappresentanza di varie categorie di persone particolarmente toccate dal virus. Ci saranno, informa il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, un medico ed un’infermiera (in rappresentanza di tutto il personale sanitario impegnato in prima linea negli ospedali); una persona guarita e una che ha perso un familiare (per tutti coloro che sono stati personalmente toccati dal Coronavirus); un sacerdote, cappellano ospedaliero e una suora infermiera (per tutti i sacerdoti e le persone consacrate vicini a quanti sono provati dalla malattia); una farmacista e una giornalista (per tutte le persone che anche nel periodo della pandemia hanno continuato a svolgere il proprio servizio in favore degli altri); un volontario della Protezione civile con la propria famiglia (per quanti si sono adoperati per far fronte a questa emergenza e per tutto il vasto mondo del volontariato); e una giovane famiglia, a cui è nato, proprio in questo periodo, un bambino, segno di speranza e della vittoria della vita sulla morte.