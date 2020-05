Fontanella per gatti: è davvero utile?

Bere è una delle pratiche più importanti per tutti: come per gli umani, anche per gli animali. Tuttavia i gatti hanno un grosso problema in merito: non amano il contatto con l’acqua, quindi anche andare ad abbeverarsi non è una delle loro attività preferite.

Come fare allora per scongiurare problemi ai reni, organi molto sensibili nei felini, che purtroppo tendono ad ammalarli anche per questo loro rifiuto? Prima di tutto è necessario integrare i liquidi tramite l’ umido , un alimento importante anche per ammorbidire le feci.

Se però consideriamo che il gatto viene attratto da tutto ciò che può suscitare la sua curiosità, il meccanismo di funzionamento della fontanella risulta essere una soluzione vincente per contrastare la loro fobia.

Ma questo oggetto è davvero così efficace e risolutivo per questa problematica? Scopriamolo insieme.





Di cosa si tratta





Partiamo dal capire cosa è una fontanella, ovvero quale meccanismo le permette di generare di continuo acqua fresca per il nostro amico a quattro zampe. Si tratta di ciotole, solitamente in acciaio o in ceramica, che sono collegate a una pompa, a un serbatoio o direttamente all’acqua corrente, così da far arrivare costantemente liquido fresco nel recipiente.

Sarà poi necessario avere a disposizione una presa di corrente, nella quale inserire la spina, per fare in modo che la pompa si metta in funzione e quindi permetta all’acqua di essere in continuo ricircolo. Saranno inoltre fondamentali i filtri, meglio se al carbone attivo, che permettono di mantenere il liquido pulito e di trattenere le scorie, quali anche i peli.

Potreste anche scegliere un modello a batteria, ma consultando qualche guida all’acquisto tra quelle presenti sul web, vi renderete presto conto che sono poco validi e quindi è sempre da preferire quello alimentato dalla corrente, anche perché i consumi non sono importanti.

Un altro elemento da considerare è la possibilità di regolare il flusso, così da rendere più o meno appetibile la fontanella al gatto.





Funziona davvero?





Tutti i felini che non hanno alcuna voglia di abbeverarsi alla ciotola rischiano gravi complicazioni ai reni: non possono infatti integrare il liquido in altro modo, neppure con l’umido. Vi sarà però capitato di vedere il vostro gatto che cerca di bere direttamente dal rubinetto, attratto da qualche goccia che cade o proprio dal flusso dell’acqua.

Il principio della fontanella è lo stesso, in quanto produce un continuo circolo che incuriosisce il felino: anche per questa ragione, è da preferire un modello che gorgogli, così da stimolare l’udito del gatto.

Niente paura, però, perché ci sono molte fontanelle in commercio che non producono un rumore fastidioso per le orecchie umane, quindi potrete collocare questo oggetto anche nelle vicinanze della camera da letto e lasciarlo acceso di notte.





Quale scegliere?





Ci sono diversi modelli disponibili sul web, molti a un prezzo conveniente, che devono rispondere ad alcuni criteri che li rendano funzionali e che magari abbelliscano anche l’ambiente nel quale vengono posti.

Un esempio è quello di Aolvo, dal design molto colorato a fiorellini, che prevede la presenza di un tappetino in silicone, ideale per evitare schizzi d’acqua per terra. La fontanella ha un ugello a forma di margherita, dal quale fuoriesce il liquido, e che può essere regolato in tre diverse modalità, per assicurare movimento oppure silenzio.

Il filtro a carboni attivi qui presente è anche facile da cambiare, per cui la vita della fontanella si allunga e non sarà necessario sostituirla se la protezione si esaurisce. Un altro esempio è il modello di Wangado, che è perfetto per chi vuole anche assentarsi a lungo da casa, visto che dispone di un serbatoio da ben 3 L.

Il design è essenziale, visto che si tratta di un corpo unico di colore nero, con un condotto a scivolo che mette in movimento l’acqua ma assicura allo stesso tempo grande silenziosità. Il costo è un po’ più alto rispetto ad altri prodotti simili, ma i tanti vantaggi, compreso i filtri a carboni attivi, rendono valido l’acquisto.

Preferite un materiale che non sia plastica? La fontanella di Runningfish ha un corpo totalmente in ceramica, che garantisce quindi la massima igiene. Nella parte superiore è presente un recipiente a forma di fiore che lascia cadere l’acqua al ripiano inferiore, in maniera silenziosa ma allo stesso tempo creando il movimento che attrae il felino.

Grazie al suo design, inoltre, si ha una costante ossigenazione dell’acqua, e il colore verde tenue si addice a una stanza, come la cucina, dove il micio può abbeverarsi quando vuole. Nonostante il materiale, il costo è molto contenuto, quindi si tratta di una scelta azzeccata anche per chi vuole risparmiare.