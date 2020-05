"Ampi spazi e molto verde. Trasformate viale Angeli a Cuneo in isola pedonale perenne"

La sperimentazione dell’isola pedonale estesa tutti i giorni fino al 2 giugno sta incontrando un grosso successo e consenso, tanto che moltissimi cuneesi ne reclamano la prosecuzione.

Ovviamente la richiesta ci trova assolutamente d’accordo, anche perché qualcuno di noi fu tra i convinti promotori della proposta iniziale di chiusura totale al traffico, che portò poi alla pedonalizzazione parziale; la richiesta era tesa soprattutto a salvaguardare questo viale storico e monumentale che molti ci invidiano e che iniziava a mostrare segni di sofferenza da traffico e inquinamento. Da allora i cittadini hanno imparato ad apprezzare sempre di più questo vero e affascinante polmone verde.

Ora che si mette mano anche ad opere importanti di recupero-salvaguardia del viale, è tempo di mettere mano anche a decisioni coraggiose e in linea con le aumentate e sacrosante richieste di mobilità alternativa all’auto privata, comprese appunto le isole pedonali e ciclabili. A maggior ragione, l’uscita progressiva dall’emergenza coronavirus richiede un deciso cambio di rotta, tenendo presente anche la dimostrata correlazione fra incidenza della pandemia e inquinamento atmosferico, nonché, ovviamente, la necessità di spazi fruibili all’aperto dove mantenere il cosiddetto (brutta parola...) “distanziamento sociale”.

Il viale Angeli si presta ottimamente a queste esigenze: ampi spazi e molto verde che fra l’altro contribuisce ad abbattere anche l’inquinamento atmosferico, e l’esperienza già acquisita finora ne facilita la trasformazione in isola pedonale perenne, fatte salve ovviamente le legittime esigenze dei residenti. Sicuramente, essendo prossima l’estate, la richiesta minimale è quella di prorogare la pedonalizzazione per tutta la stagione, ma ci si attrezzi fin da ora per una soluzione definitiva.





Bruno Piacenza – Presidente Legambiente Cuneo

Domenico Sanino – Presidente Pro Natura Cuneo

Silvio Galfrè – Presidente Lipu Cuneo