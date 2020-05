Cuneo prosegue nella solidarietà alimentare: "Richiamate le famiglie che hanno richiesto i buoni spesa, alcune ne hanno ancora bisogno"

Che caratteristiche hanno le famiglie di Cuneo che hanno richiesto – e ottenuto – i buoni spesa dal comune nei mesi di lockdown? Se l’iniziativa verrà riproposta, lo farà con quali risorse e con gli stessi criteri di assegnazione?

Sono queste le domande che il consigliere comunale Nello Fierro (Cuneo per i Beni Comuni) ha rivolto nella serata di ieri (lunedì 25 maggio), in consiglio comunale, al vicesindaco Patrizia Manassero: “Vorremmo venga fatto un primo punto della situazione, statisticamente affidabile, per inquadrare con precisione la misura di sostegno e capire chi davvero ne è rimasto coinvolto”.

“I parametri di distribuzione delle risorse sono stati identificati in tempo brevissimo assieme all’ANCI – ha sottolineato Manassero - . Le casistiche sono state evidenziate nella nota d’annuncio (nucleo/persone rimaste senza reddito, in regime di benefit o in cassa integrazione); da oggi è stata attivata un’operazione di recall dei riceventi per comprendere quale sia la loro situazione attuale, alcune famiglie sono rimaste soddisfatte dall’erogazione e ora contano di potercela fare con le proprie gambe, ma altre non hanno ancora la possibilità di farlo”.

I buoni spesa sono stati utilizzati per comprare generi di prima necessità, per acquistare oggetti necessari alla casa, oppure per la spesa scolastica. La prima erogazione ha visto 1419 domande validate su 1593, con 2403 cittadini interessati e una spesa di 260mila euro; a queste, vanno aggiunte 232 domande per 543 cittadini totalizzate con le donazioni (che hanno raggiunto quota 23mila euro) e il progetto di borse-spesa con la Caritas, “Spendiamoci”.