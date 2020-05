"Evitiamo di farci male in montagna. Dobbiamo essere più introspettivi": i consigli del Soccorso alpino (VIDEO)

La "Fase 2" ha dato la possibilità di tornare in montagna per riprendere l'attività fisica e motoria. Le nostre vallate nel week end appena trascorso sono state invase da migliaia di persone che hanno percorso sentieri per fare escursionismo, respirare aria pura ed ammirare il paesaggio in questa stagione di primavera.

Sono in moltissimi ad avere un primo approccio con la montagna senza conoscere le linee guida di sicurezza generale, senza la giusta attrezzatura nello zaino e, incuranti del rischio di infortunio.

La possibilità di farsi male resta alta e costringerebbe l'intervento dei soccorsi a utilizzare risorse preziose in un momento ancora di emergenza Coronavirus, oltre ad aumentare la possibilità di contagio tra gli operatori del soccorso.

Nel video l'intervista a Cristiano Bastonero, caposquadra del Soccorso alpino della Valle Gesso.