Il comune di Chiusa di Pesio sconta la tassa rifiuti delle utenze non domestiche e posticipa il pagamento

La Giunta di Chiusa di Pesio ha approvato una riduzione sul pagamento della Tari per le utenze non domestiche. A beneficio di tutti, inoltre, è stata posticipata la scadenza: il termine ultimo per il pagamento passa dal 31 luglio al 30 settembre.

Il Comune, dunque, mette sul piatto risorse proprie per tendere una mano a sostegno delle realtà commerciali e artigiane del paese. Verrà decurtato: il 100% dell’importo relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio in favore delle strutture ricettive, ristorazione, cura della persona, commercianti abbigliamento e ambulanti; il 50% dell’importo relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio per le attività artigianali e industriali del territorio.

“Abbiamo deciso di adottare questa misura – commenta il sindaco Claudio Baudino – per favorire il rilancio delle imprese e dare speranza alle famiglie che, dopo settimane di chiusura, ora si trovano ad affrontare un periodo che non può dare certezze. Questo sforzo è possibile grazie a un bilancio ordinato e prudente e alla rinegoziazione dei mutui, che ci consentono di individuare risorse in un momento così delicato. L’amministrazione comunale, attraverso l’operato degli uffici, ha le porte aperte per ascoltare e per dare risposte il più possibile concrete e rapide”.