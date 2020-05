La Valle Maira regala pacchetti turistici ai sanitari di tutta Italia: dal 1° giugno apriranno le prenotazioni

Era stato uno dei pezzi del giorno quello in cui avevamo raccontato della bella iniziativa della Valle Maira: pacchetti turistici omaggio ai sanitari in prima linea nella lotta contro il Coronavirus.

“La valle Maira li ringrazia regalando loro il gusto più vero di questa valle incontaminata. – avevano spiegato dal Consorzio turistico valligiano, guidato dal presidente Giovanni Neyrone - La gente di montagna è schietta, concreta e non dimentica tanto facilmente”.

"Regalare un pezzettino di valle a chi così tanto si è prodigato”. Ne è scaturito “un tam-tam tra i soci del Consorzio turistico della Valle Maira. Albergatori, ristoratori, artigiani e commercianti hanno offerto qualcosa, ognuno in base alla propria attività”.

Il risultato? “Una serie di pacchetti che potranno essere fruiti appena ci saranno le condizioni per poterlo fare in sicurezza. Sono tutti vere e proprie esperienze. Escursioni guidate, degustazioni di prodotti tipici, spensierati pic-nic sui prati, pranzi, soggiorni e molto altro”.

Ed ecco che l'iniziativa prende forma, come scrivono sulla pagina Facebook: LUNEDÌ 1 GIUGNO apriranno le prenotazioni per la prima metà dei regali dell’iniziativa #UnaMontagnaDiVolteGrazie. Un’iniziativa dedicata proprio al personale sanitario di tutta Italia che si è battuto e si sta battendo tuttora per noi.

Perché oltre a ringraziare, preferiamo non dimenticare. E agire responsabilmente.

Una valle incontaminata, dove la natura esprime potenza e bellezza, aspra e cruda. Ma anche un'occasione di promozione per il territorio, in questa estate 2020 dove potrebbe esserci, a livello di afflusso e turismo, la rivincita delle montagna.

Ma, avvertono sempre sulla pagina Facebook, condividendo la foto di mucche al pascolo, "questo sarà l'unico assembramento che permetteremo in Valle Maira".