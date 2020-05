Lotta contro l'amianto: l'associazione monregalese ARASIS fa il punto sui rinnovi

L'A.R.A.S.I.S. (Associazione Rischio Amianto e Sostanze Inquinanti per la Salute di Mondovì e della Val Tanaro) ha comunicato ufficialmente che, a causa della pandemia di Coronavirus, l'attività associativa ha subìto un brusco stop ed è stato sospeso anche il servizio di Sportello Informativo Amianto presso il Comune di Mondovì, la cui riapertura sarà valutata in autunno.

"Anche l'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio, che normalmente si svolgeva nel mese di marzo, in accordo con la Regione è stata posticipata a questo autunno - spiega il presidente, Sebastiano Sampò -. Per noi è importante mantenere un contatto con i nostri soci per avere un peso significativo sulle future decisioni che saranno prese sulla sanità pubblica. Riteniamo che servizi come lo SPreSAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro), fortemente ridimensionati in questi anni, dovranno essere rivalutati per un efficiente servizio di prevenzione, economicamente meno costoso della cura".

Intanto, sono stati resi noti i luoghi presso cui rinnovare l'adesione all'A.R.A.S.I.S., tutti ubicati nel capoluogo monregalese: giornaleria Bertone Adriano (corso Italia 20); libreria "Lettera_22" (corso Statuto 35, area Besio); libreria "Banco" (piazza Santa Maria Maggiore 7/B; sportello informativo amianto (sportello del cittadino del Comune di Mondovì), ma, probabilmente, solo a partire da quest'autunno il primo sabato di ogni mese, dalle 9 alle 12.