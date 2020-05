Piazza Galimberti torna a riempirsi di colori: a Cuneo, oggi, il primo grande mercato post emergenza

Poche cose, a Cuneo, sanno di normalità come la presenza dei banchi del mercato in piazza Galimberti e lungio via Roma il martedì.

E oggi sono tornati a riempirla, per la prima volta dopo la stop dovuto all'emergenza coronavirus. I mercati di generi non alimentari sono stati "sbloccati" a partire dallo scorso mercoledì 20 maggio, di fatto posticipando di un'altra settimana quello di Cuneo.

Venerdì, giornata di mercato "piccolo" in città, i banchi normalmente posizionati nelle vie e nell'area attorno a piazza del Seminario e al mercato coperto sono stati spostati in piazza Galimberti, in una sorta di prova generale in vista di quello odierno.

Tante le persone tra i banchi, fin dalle prime ore del giorno.

Nuove regole: la piazza è delimitata da transenne e nastri, sono consentiti due soli punti di ingresso e di uscita (sia sul lato prospiciente corso Nizza, sia verso Via Roma) al fine di monitorare la situazione e prevedere limitazioni all’accesso della clientela qualora si rilevasse un eccessivo numero di persone sull’area mercatale.

Operatori e clienti devono obbligatoriamente indossare la mascherina, sia nelle aree mercatali che nei luoghi di attesa per l’accesso.

Gli ingressi sono presidiati dai volontari della Protezione Civile del Comune e dell’Associazione Nazionale Alpini, dal Gruppo dei Finanzieri in pensione e dai volontari della Fiva. Varchi agli accessi anche su via Pascal e via Bonelli (angolo Piazza Galimberti), via Seminario (angolo via Amedeo Rossi), Via Carlo Pascal (angolo Via Cesare Battisti).

I banchi presenti sotto i portici di piazza Galimberti sono stati spostati sul marciapiede esterno. Lungo via Roma vietati gli accessi pedonali all’area mercatale da vicolo Cattedrale, via Peveragno, via Cacciatori delle Alpi, vicolo Quattro Martiri, via Fratelli Vaschetto e via Armando Diaz.