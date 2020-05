Bravi Matteo e Tommaso: ai quarti di finale del Torneo Fundacion Real Madrid

Sono stati fin qui molto bravi i due ragazzi Matteo e Tommaso del Cuneo Football Club che hanno raggiunto il prestigioso quarto di finale nel torneo internazionale di PS4 organizzato dalla Fundacion Real Madrid.

Al torneo FRMC E-Cup 2020 di FIFA 20 su Playstation 4, hanno partecipato i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 17 anni. Le iscrizioni si erano chiuse il 29 aprile.

Il Presidente del Cuneo Calcio Mario Castellino “un grande in bocca al lupo ai nostri 2 campioncini che, nel caso in cui dovessero passare il turno, si sfiderebbero in semifinale garantendo così un posto sicuro in finale con i colori del Cuneo FC”.