MercoledìVeg: oggi prepariamo il chutney di fragole con spiedini di seitan

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari! La fragola è il frutto della primavera, caratterizzato dal colore rosso vivo, dal profumo intenso e dal sapore dolce. In realtà, il vero frutto è dai minuscoli semini gialli che ne ricoprono la superficie. E’ un alimento della salute che incontra il gusto di grandi e piccini. Composta per la maggior parte di acqua (il 95%), è ricca di vitamina C, oltre che di ferro, sodio, potassio, rame, manganese, fosforo, calcio, fluoro, magnesio e di antiossidanti (gli antociani), responsabili della sua colorazione rossa.

Una salsa che ricorda la marmellata, ma è molto più leggera e appetitosa. Un condimento agrodolce che unisce la dolcezza delle fragole ai sapori e benefici delle spezie per impreziosire i vostri nuovi momenti conviviali e il vostro benessere.

Tempi : 35 minuti Ideale per… l’aperitivo Ingredienti (4 persone)

300 g di fragole

100 g di mela Fuji

½ cipollotto

150 g di seitan

50 g di zucchero di canna

40 ml di aceto di mele

50 ml di acqua

1 cucchiaio di olio evo

Zenzero, chiodi di garofano, cannella, noce moscata, scorza di limone, peperoncino, aglio q.b.

Sale q.b.

Stecchi per spiedini q.b.

Procedimento

1. Scaldate in una pentola l’aceto con l’acqua e lo zucchero

2. Lavate e tagliate a piccoli pezzi le fragole, la mela e il cipollotto (sbucciati), quindi aggiungeteli nella pentola

3. Mescolate bene, poi unite tutte le spezie e i sapori e lasciate cuocere per circa 30 min., mescolando di tanto in tanto

4. Tagliate il seitan a cubetti e fatelo saltare velocemente in una padella antiaderente

5. Infilate i cubetti di seitan negli stecchi da spiedini

6. Fate raffreddare il chutney e servitelo con gli spiedini di seitan

Se avanza? Usate il chutney e il seitan come ingredienti per preparare dei muffin salati super veloci!