Bra, rete Internet carente penalizza la didattica a distanza. Il Comune scrive ai gestori della telefonia

Didattica a distanza, ma non per tutti. Le molteplici problematiche legate all’esigenza di dare continuità alle attività scolastiche senza la possibilità di lezioni in presenza toccano anche la popolazione scolastica di Bra, dove, sollecitati dalla presidente del comitato San Matteo, Valentina Gullino, il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore Luciano Messa hanno preso carta e penna per segnalare alle principali compagnie di telefonia mobile i problemi di connettività riscontrati in particolare nella frazione braidese.



"I residenti – hanno scritto in una lettera indirizzata a Telecom, Vodafone, WindTre e Iliad – hanno più volte rappresentato a questa Amministrazione come il servizio reso da nessuno dei gestori in indirizzo sia sufficiente a garantire connettività efficiente e stabile per consentire di svolgere con profitto attività di smart working, ovvero di didattica a distanza, come previsto dalle disposizioni normative e dagli indirizzi venutisi a formare nel corso dell’emergenza".



Da qui la richiesta ai gestori di considerare, nei piani di sviluppo delle loro attività, le esigenze di copertura della frazione braidese.



Dal Municipio si attendono ora riscontri, mentre proprio per oggi, mercoledì 27 maggio, è in agenda l’incontro che il sindaco Fogliato ha programmato coi dirigenti dei due istituti comprensivi della città. Un confronto finalizzato a ragionare insieme sulla partenza del nuovo anno scolastico.



"Il Comune vuole essere parte attiva in un ambito che riteniamo fondamentale per la nostra città – aveva spiegato il primo cittadino al nostro giornale –. Nei mesi del lockdown gli insegnanti hanno fatto i salti mortali per assicurare la continuità didattica grazie alle lezioni on line, ma per i ragazzi è fondamentale la presenza. In questa direzione saremo fortemente vicini alle scuole, una volta conosciute le norme in materia".