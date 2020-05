Così Neive scommette sulla ripresa: agenzia braidese gestirà l’ufficio turistico del borgo tra i più belli d’Italia

Era tra i principali propositi dell’Amministrazione comunale insediatasi giusto un anno fa e ora diviene finalmente realtà, anche se tra le difficoltà dell’emergenza che nel frattempo ha messo in ginocchio questo fondamentale comparto della nostra economia.



Il sindaco neivese Annalisa Ghella ha infatti comunicato l’apertura del nuovo ufficio turistico realizzato a servizio del borgo langarolo: “Sono fermamente convinta – spiega – che per la realtà del nostro paese la presenza di un ufficio turistico ricopra un ruolo chiave per l’accoglienza, la promozione, l’informazione, l’organizzazione di attività sul territorio. Neive si è conquistata nel tempo diversi riconoscimenti, tra cui quello di uno tra i Borghi più belli d’Italia, Bandiera Arancione, sito Unesco e ciò ha comportato una forte crescita della richiesta turistica sempre più esigente, sempre più internazionale, sempre più green. Di conseguenza la ricerca di personale formato, in grado di offrire un servizio turistico completo e professionale è stata la motivazione portante della pubblicazione da parte del nostro Comune di un bando pubblico dettagliato.



Il candidato che ha ottenuto l’appalto è stata l’Agenzia di Viaggi Il Tourbante di Bra gestita da Massimo e Barbara che da oltre 15 anni è attiva sul territorio con il suo marchio “IncomingPiemonte.com”. In loro riponiamo aspettative di collaborazione dinamica e produttiva, a partire dalla promozione della Torre dell’Orologio appena restaurata (che causa Covid-19 non è potuta ancora essere inaugurata) per continuare con la collaborazione con tutte le attività ricettivo-turistiche del nostro Paese, attraverso l’organizzazione di iniziative promozionali, eventi, visite, guidate attività di trekking e altro che le veda direttamente coinvolte. Non verrà ovviamente tralasciato l’aspetto “social”, diventato non solo più una tendenza, ma una inconfutabile realtà di marketing ed informazione, che verrà valorizzato attraverso la realizzazione di pagine web e piattaforme dedicate.



Questo particolare momento storico, che ha messo in ginocchio l’intero comparto del turismo, rende questa iniziativa ancora più preziosa. Il valore aggiunto della collaborazione con Massimo e Barbara sta, oltre a quanto già elencato, nell’ulteriore servizio che essi metteranno a disposizione di tutti i neivesi di vera e propria agenzia di viaggi, presso cui tutti potranno organizzare e prenotare vacanze individuali e di gruppo, viaggi di nozze, di lavoro, esperienze e non da ultimo ottenere biglietti aerei e ferroviari”.



Ecco le dichiarazioni del Tourbante Viaggi: “Da neivese doc, non vedo l’ora di partire con questa nuova esperienza. Prendermi cura della promozione del paese dove sono nato e cresciuto è per me motivo di grande orgoglio. Metterò a disposizione tutta la mia passione e il mio know-how per un ritorno alle origini che non potrà che avere successo”, commenta Massimo Doglia, titolare del Tourbante Viaggi. "Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con un progetto che richiede impegno e spirito d’iniziativa. Farò del mio meglio per promuovere Neive con la sua storia, l’enogastronomia e le sue potenzialità a livello culturale e turistico”, ha dichiarato Barbara Zanatta, direttore tecnico dell’agenzia braidese.



Per informazioni: tel. 339 7734987 / 0172439872 / 3407637404

https://www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive/