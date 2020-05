Cuneo, l'associazione Preziosa Onlus organizza il webinar "Il cuore delle donne al tempo del Covid"

Anche nell’affrontare il COVID, le donne hanno avuto un ruolo da protagonista: hanno combattuto questa emergenza tra le corsie in ospedale, nelle sale operatorie, ma anche nei tavoli decisionali e poi nelle loro case, con i propri figli e famiglie.

Se in ambito clinico e assistenziale, conoscere le reali differenze di genere in termini di incidenza e letalità rappresenta il primo passo per definire le strategie di prevenzione, capire le differenti esigenze e l’impatto del Covid sulla vita professionale e familiare permette di individuare le più corrette politiche di intervento e di sostegno.

In questo contesto, l’Associazione Preziosa Onlus venerdi 29 maggio alle ore 17 organizza un webinar dedicato a raccogliere i racconti di vita di cinque protagoniste del panorama medico piemontese, raccogliendo i dati femminili dell’emergenza e alcune suggestioni su come un’emergenza sanitaria evidenzi le differenze di genere, non solo cliniche, ma anche nella gestione del rapporto medico-paziente, nella capacità di affrontare il problema e nell’organizzazione della vita familiare e professionale.

All’appuntamento interverranno Roberta Rossini Dirigente Medico della Cardiologia del S. Croce e Carle di Cuneo, Gabriella Buono Direttore della Rianimazione Cardiovascolare dell'Ospedale Mauriziano di Torino, Stefania Marengo referente della Subintensiva Covid dell'Ospedale Mauriziano Torino, Claudia Fruttero Direttore della Farmacia Ospedaliera e Monica Rebora Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle. Modererà Laura Cavallari.

Per partecipare:

https://bit.ly/2AAZp3J oppure scrivere a info@associazionepreziosa.it