GAL Langhe Roero: partono i primi due incontri formativi on line

Il “Turismo Accessibile”, anche conosciuto come “Turismo per tutti”, ha come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze di ogni turista (con disabilità, intolleranze alimentari, anziani, famiglie, ecc.) e permettere a chiunque di vivere un’esperienza di viaggio in modo il più possibile indipendente, senza ostacoli, senza difficoltà, senza esclusione e senza discriminazione, offrendo a tutti l’opportunità di conoscere nuove realtà. Siccome nessun viaggiatore sceglie una meta solo perché l’albergo è accessibile, ma soprattutto per poter godere del territorio e quindi visitare luoghi culturali, passeggiare nella natura, partecipare ad attività ludiche o sportive, occorre sempre più ragionare in termini di filiera turistica accessibile, con una pluralità di offerte fruibili tra le quali le persone possano scegliere liberamente.Ragionare in termini di filiera turistica accessibile significa quindi coinvolgere tutti gli attori del territorio: amministratori locali, progettisti, soggetti di tutela e promozione, operatori economici e cittadinanza.

In che modo? Diffondendo la cultura dell’accessibilità e fruibilità, sia nelle politiche di sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche sia, meglio ancora, attraverso finanziamenti pubblici come quelli dei Bandi sui Servizi al Turista attualmente pubblicati dal GAL e la cui scadenza, prevista al 30 giugno, è stata prorogata al 23 luglio 2020, anche per consentire alle imprese di acquisire maggiore consapevolezza sul tema. A tal proposito si ricorda che i suddetti Bandi (Operazioni 6.4.1 e 6.4.2) finanzieranno la creazione di nuovi servizi, o il potenziamento di quelli già esistenti, nell’ambito del turismo outdoor (cicloturismo, ciclo-escursionismo, turismo equestre, trekking, escursionismo), del wellness (piscine, saune e hammam, aree fitness, percorsi vita e benessere indoor e outdoor), della didattica esperienziale (piccoli laboratori dimostrativi, laboratori di degustazione, laboratori e spazi attrezzati per attività didattiche, con esclusione delle sale degustazione), dei servizi di trasporto e mobilità (mezzi per turisti, biciclette e bagagli, punti di rifornimento per mezzi di trasporto a basso impatto ambientale…), con particolare attenzione al turismo accessibile “for all” volto ad incrementare il livello di fruibilità dei servizi turistici da parte delle persone in difficoltà o con esigenze specifiche. Proprio in quest’ottica, il GAL Langhe Roero Leader, in collaborazione con la Consulta per le Persone in Difficoltà e con l’ATL Langhe Monferrato Roero, organizza nelle prime due settimane di Giugno i primi due incontri volti ad approfondire gli aspetti legati all’accessibilità e fruibilità e alle accezioni dei due concetti nella loro completezza.

Il primo appuntamento è per la mattinata di mercoledì 3 giugno 2020 dalle 8.45 alle 12.45, per un incontro generale di sensibilizzazione rivolto a imprese, enti pubblici, organizzazioni di categoria, associazioni, professionisti, progettisti; esperti del settore apriranno finestre su nuove prospettive e sfaccettature di un tema così ampio, che verrà affrontato non solo in termini tecnici, ma anche civici, culturali, turistici, economici.

Nel secondo appuntamento di venerdì 12 giugno 2020 dalle 14.00 alle 18.00, i destinatari saranno invece specificatamente le aziende – agricole e non – interessate ad operare in ambito turistico, che avranno modo di approfondire in modo mirato e tecnico tutti gli aspetti dell’accessibilità in relazione ai cinque ambiti di intervento previsti dai Bandi sui Servizi al Turista del GAL: si tratterà di suggerimenti concreti e soluzioni progettuali percorribili per una sempre maggiore fruibilità turistica.Il terzo incontro di sensibilizzazione (in data ancora da definire) sarà poi rivolto agli Enti Pubblici, agli amministratori e ai progettisti nell’ambito di uno specifico focus formativo sugli itinerari escursionistici outdoor in vista della pubblicazione nell’autunno 2020 del relativo Bando (Operazione 7.5.2 del PSL).

"Pensare e progettare in modo accessibile vuol dire diventare non solo più inclusivi, ma anche più competitivi a livello territoriale”, afferma Silvia Anselmo, vicepresidente del GAL. “In questo senso ogni iniziativa volta a sensibilizzare sul tema dell’accessibilità può portare a costruire, insieme, una ‘catena dell’accessibilità’ in cui ciascun anello della filiera turistica - trasporti, ricettività, ristorazione, sentieristica, percorsi storici e naturalistici, attività culturali, sportive, e molto altro ancora - sia trattato in termini di accesso e fruibilità per tutti. E’ quanto il GAL si propone da sempre di ottenere con bandi territoriali mirati".

"Si tratta di un'iniziativa importante che permette agli operatori del GAL Langhe Roero di migliorare la qualità e la sicurezza dell'accoglienza, aspetto che già contraddistingue positivamente l'offerta turistica del territorio - dichiara Luigi Barbero, presidente dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - La cultura dell'accessibilità garantirà esperienze turistiche di alto livello a tutte le persone e a tutti i viaggiatori che sceglieranno come meta le colline del Basso Piemonte."

Giovanni Ferrero, direttore della Consulta per le Persone in Difficoltà, ribadisce: “Creare un territorio che sia davvero inclusivo e accogliente per tutti non è affatto semplice: implica politiche di medio-lungo periodo, partecipazione, sensibilizzazione e diffusione di una cultura più attenta alle esigenze di ciascuno, in cui la persona, con i propri bisogni, sia messa al centro della progettazione. Molto spesso quando si parla di accessibilità si limita il significato del termine all’accessibilità strutturale, alla possibilità di accedere a strutture che siano musei, alberghi o ristoranti. La fruibilità è molto di più: è la possibilità per ogni persona, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, sensoriali e intellettive, di fruire dello spazio e delle attività in esso presenti, in maniera autonoma e in sicurezza, in qualunque ambito, anche nelle aree naturali e nel verde”.

La formazione avverrà in modalità telematica su piattaforma e-learning. Per seguire gli incontri è necessario iscriversi, inviando in anticipo (preferibilmente entro le 24 ore precedenti) la propria candidatura alla mail info@langheroeroleader.it e indicando nell’oggetto la data e il titolo dell’incontro a cui si vuole partecipare (si può partecipare a entrambi), unitamente al proprio nome, cognome ed ente o azienda di appartenenza.La mattina stessa dell’incontro il link della diretta verrà inviato all’indirizzo mail segnalato e divulgato sul sito web e sulla pagina Facebook del GAL; cliccando sul link della piattaforma Vimeo all’ora dell’inizio dell’incontro si verrà collegati in automatico alla diretta.

Per porre domande durante l’appuntamento è possibile inviare un messaggio (sms o whatsapp) al numero 339.5606946 o una mail a uffstampa@cpdconsulta.it.