Intervento di consolidamento da 600mila euro sulla strada provinciale 178 Garessio-Pamparato

"Sono previsti due distinti interventi - dichiarano dall'ente -. Il primo al chilometro 9+100 (Comune di Garessio) riguarda il consolidamento del muro di sostegno a gravità in calcestruzzo non armato. Il secondo, al chilometro 22+600 (Comune di Pamparato), prevede la ricostruzione della sede stradale previo ripristino del rilevato, sorretto da micropali e da una cortina di colonne in cemento armato con retrostanti lastre in cemento coronata da un cordolo di sommità con tiranti di ancoraggio".