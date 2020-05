Per le norme di sicurezza Covid, annullati Mercantico e Svuotacantine

L’arrivo dell’estate a Saluzzo aveva in calendario 2 Mercatini in città, lo "Svuotacantine" nell’alto centro storico domenica 31 maggio, e il "Mercantico" nel centro cittadino domenica 14 giugno.

Analizzando le disposizioni del Governo, la Fondazione Bertoni comunica l’annullamento di entrambi. Gli uffici continuano a lavorare per studiare le direttive in merito ad eventi e manifestazioni al fine di ripensare il nostro programma e capire cosa si potrà realizzare nei prossimi mesi.

Puntualmente verranno comunicate conferme o eventuali altri annulli a seconda anche del tipo di evento. L’obiettivo è quello di rimodulare il calendario per un ritorno graduale alla socialità e, in quest’ottica, stiamo lavorando per confermare alcuni tra i più attesi appuntamenti estivi.

Proprio per questo, contestualmente ai due annulli, la Fondazione lancia una sfida. Un contest, rivolto a tutti i grafici professionisti che, anche senza aver lavorato precedentemente con la Fab, conoscano gli eventi che l’ente ha organizzato e realizzato per la città.

L’obiettivo è quello di ricevere nuove proposte grafiche che possano raccontare Saluzzo, le sue manifestazioni, l’estate in città. "Un invito per tutti a partecipare. Una sfida a offrire uno sguardo nuovo, positivo e spensierato. Come sempre, attenti alle regole, ma costruttori di buonumore ed eventi che offrano occasione di socialità! ".

Per tutti i dettagli https://fondazionebertoni.it/bandi/

"Ogni evento che verrà confermato nei prossimi mesi seguirà in modo attento le indicazioni fornite dal Governo e dai Medici, la ripartenza sarà sicuramente rivolta al territorio e avrà una lettura in chiave locale - sottolineano dalla Fab - pur non lasciando il grande lavoro fatto per comunicare Saluzzo a livello Nazionale, ricordiamo infatti che proprio in questi giorni siamo protagonisti con Saluzzo sulla home page di TGCOM 24, il portale news di Mediaset che segna numeri estremamente importanti (oltre 400.000 passaggi giornalieri). Siamo convinti che la socialità, lo svago e la cultura siano e rimangano elementi essenziali per la nostra comunità. Siamo al lavoro per questo."

La segreteria della Fondazione è aperta martedì e giovedì dalle 10 alle 12, in ogni caso è possibile scrivere a segreteria@fondazionebertoni.it per essere poi richiamati. Per info: www.fondazionebertoni.it – segreteria@fondazionebertoni.it