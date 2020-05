Peveragno, la "fase 2" riporta i rifiuti sulla collina di San Giorgio: "Siate semplicemente persone civili"

A farlo presente - con anche una serie di fotografie scattate nei pressi della chiesetta di San Giorgio - la pagina Facebook del Comune: "Cosa dovete fare? Semplicemente le persone civili. Fumatori: fumate pure, ma le cicche non lasciatele in giro. Innamorati: BASTA usare la chiesa di San Giorgio per i vostri cuoricini! Sareste contenti se vi incidessero il cuore sul cofano dell'auto o sulla sella del motorino o sulla porta di casa? E tutti voi che fate merenda e festa in cima alla collina: avete fatto lo sforzo di portare su pizza, birra, cibo... riportate a valle i rifiuti, altrimenti dopo il passaggio di un solo gruppetto l'area è ridotta male".