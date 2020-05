A Ceresole d'Alba un'ordinanza comunale limita il consumo di acqua

Al fine di ottimizzare e razionalizzare il consumo dell’acqua potabile è stata emanata una ordinanza nel comune di Ceresole d'Alba, che limita il consumo di acqua tra le ore 6 e le ore 22.

In particolare, fino a diversa comunicazione, dalle ore 6 alle ore 22

• L'utilizzo dell'acqua potabile è limitato ai soli usi destinati al consumo umano. Gli utenti di tipo domestico del servizio idrico dovranno impiegare l’acqua fornita dal pubblico acquedotto esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;

• E’ fatto divieto di utilizzare acqua potabile fornita dal pubblico acquedotto per

o lavaggio di cortili e piazzali;

o lavaggio domestico di veicoli a motore;

o innaffiamento di giardini, prati ed orti;

o lo riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell’acqua.

La Polizia Municipale, i Carabinieri e tutti gli Ufficiali e Agenti degli organi di polizia sono incaricati di vigilare sull’osservanza delle disposizioni del presente provvedimento.

Si ringrazia per la collaborazione .