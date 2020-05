Esce di casa per la passeggiata serale e non fa ritorno: 70enne ritrovato morto sulle pendici del Mombracco, a Sanfront

Un uomo di 70 anni, P.M., è stato ritrovato privo di vita, nella tarda serata di ieri (25 maggio) a Sanfront, sulle pendici del Mombracco, indicativamente nei pressi di borgata Paseri.

Il cadavere è stato rinvenuto in un bosco, riverso in un ruscello.

Da quanto si apprende, P.M. era solito, praticamente tutte le sere, uscire di casa dopo cena per una passeggiata. Un’abitudine intrapresa anche ieri sera. La moglie, però, non vedendolo tornare a casa, si è messa a cercare il 70enne, insieme anche ai vicini di casa. Poco prima delle 23, poi, il ritrovamento dell’uomo, privo di vita.

Lanciato l’allarme, sono subito intervenuti l’emergenza sanitaria, i Vigili del fuoco ed i Carabinieri. Il medico sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso. Successivamente, i pompieri hanno recuperato la salma, in una zona impervia, non raggiungibile dalle auto.

La dinamica di quanto successo è al vaglio dell’Arma dei Carabinieri, anche se è presumibile che l’uomo sia stato vittima o di una caduta accidentale o di un malore.