Le lampade di design più popolari in internet

Il web è ricco di blog e siti che offrono spunti su come arredare la propria abitazione. Ogni giorno, sono scritte pagine e pagine che offrono consigli e idee per fare un acquisto e perché no, prendere la decisione di ammodernare l’arredamento della propria abitazione.



Riuscire ad orientarsi in questa miriade di informazioni non è sempre facile, e proprio per questo motivo abbiamo deciso di creare una guida dettagliata su alcuni dei modelli di lampade più popolari.



Caboche Foscarini



Opulenta, dalle linee inconfondibili e tra le più classiche proposte di Foscarini. Caboche Foscarini è una lampada che riflette la luce attraverso la disposizione ad anello dei suoi componenti; creando in tutta la stanza una serie di giochi di luci e ombre.



Il paralume superiore in vetro satinato permette una distribuzione ottimale della luce verso l’alto, mentre il paralume inferiore convesso protegge dall’abbigliamento. Caratteristiche che rendono Caboche una lampada ideale per l’illuminazione su un tavolo in sala da pranzo o una credenza.



Flos Arco



Arco di Flos è senza ombra di dubbio la lampada che meglio rappresenta quest’azienda. Disegnata da Achille Castiglioni, fin dalla sua presentazione è stata definita come la Rolls-Royce delle lampade da terra. Ogni ambiente, grazie al suo design dallo stile inconfondibile e dalla tipologia di illuminazione, si trasforma.



Le sue dimensioni notevoli rendono questa lampada ideale per ambienti di grandi dimensioni, quindi è bene valutare con attenzione dove andrà installata. I salotti e le entrate sono gli ambienti più consoni alla sua installazione, ma grazie alle sue linee può trovare posto in ogni ambiente.



Moooi Random Light



Una delle lampade più iconiche e famose di Moooi. Non appena è stata messa in commercio, sono molte le aziende che hanno preso ispirazione da questa lampada per creare i propri prodotti.



Random Light è una lampada dalle linee leggere, che ben si inserisce in ambiente dagli arredi moderni e minimalisti. I fili intrecciati che creano la lampada, danno vita a una serie di disegni di luci che arredano ogni angolo della stanza. La Moooi Random Light è disponibile come luce a sospensione o come lampada da terra.



Artemide Tolomeo



Artemide è una delle aziende italiane più famose nel campo dell’illuminazione. Sono molti i suoi modelli che nel corso degli anni hanno riscosso un enorme successo. Quando si parla di lampade popolari, Tolomeo è uno dei modelli che viene subito in mente.



Una serie di lampade iconiche, dalla linea inconfondibile che si può vedere in molti film, negli hotel più lussuosi e in tanti ambienti in ogni angolo del mondo. Tolomeo è una delle lampade più utilizzate come lampada da scrivania. Oltre al suo aspetto molto elegante, offre una illuminazione diretta e che permette di creare una luce perfetta per lavorare a ogni ora del giorno e della notte.



Come è facile comprendere, i modelli di lampade presenti in commercio sono davvero molte. Spesso è difficile comprendere quale è la più ideale per la propria situazione, ma questa guida permette di trovare degli ottimi spunti per prendere la decisione migliore per le proprie necessità.