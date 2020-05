Perché un essere umano non può vedere bene nel buio e deve ricorrere a strumenti per la visione notturna?

Gli esseri umani sono geneticamente programmati per condurre una vita diurna e per riposare durante la notte, quindi non c'è alcuna predisposizione a vedere chiaramente al buio, a differenza di molti animali che per esempio, devono cacciare durante la notte. Per spiegarlo a livello biologico, dovete sapere che l'occhio umano (la retina in particolare) è in parte costituito da coni e bastoncelli. I primi elementi vengono utilizzati per distinguere i colori e le luci, mentre il ruolo dei bastoncelli è quello di consentire la visione al buio.

Queste unità cellulari sono in varie proporzioni e quando sappiamo che i coni sono circa 20 volte più numerosi dei bastoncelli, l'incapacità dell'essere umano di distinguere chiaramente le forme nell'oscurità diventa rapidamente chiara alla comprensione. Questa proporzione è invertita per gli animali notturni. Inoltre, alcune specie animali hanno pupille molto più grandi per consentire un passaggio di luce ancora maggiore.

I dispositivi di visione notturna sono strumenti che sono stati utilizzati a lungo in campo militare, ad esempio per le missioni che devono essere eseguite durante la notte.

Questo tipo di dispositivo è tuttavia ora completamente liberalizzato e il suo uso è possibile per tutti gli appassionati di osservazione di ogni genere e materiale ottico. Oggi è possibile ottenere dispositivi molto sofisticati utilizzati per scopi diversi. Ad esempio, per le persone che camminano di notte, in ambito automobilistico, nella caccia, per le persone che lavorano in aree che richiedono visite notturne (guardia di frontiera, agenti di polizia, ecc.), È relativamente facile ottenere buone attrezzature.

Tuttavia, per fare le scelte migliori quando si tratta di dispositivi per la visione notturna, ci sono una varietà di aziende del settore e tra queste una delle migliori è sicuramente la AGM Global Vision Url.