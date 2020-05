Il "Fumetto del Progetto Scuola Aperta Junior" di Bra, vince il concorso promosso dal Ministero dell’Istruzione

In questo periodo di riapertura, ma ancora in allerta COVID-19, in cui le scuole continuano ad essere chiuse ed i bambini a casa, ecco una grandiosa notizia che arriva nel Quartiere Madonna Fiori da Roma.

Il laboratorio di Fumetto del Progetto Scuola Aperta Junior, proposto dall’Associazione Quartiere Madonna dei Fiori all’interno della Scuola Primaria Franco Gioetti, vince il premio come Miglior Illustrazione al Concorso scolastico “I linguaggi dell’immaginario per la scuola”.

Il concorso, promosso dal Ministero dell’Istruzione e da Romics, aperto a tutto il territorio nazionale, ha visto la partecipazione di numerose realtà, con oltre 600 elaborati presentati, su tematiche come il bullismo, le pari opportunità, il nostro patrimonio storico e artistico, una sana alimentazione, l’inclusione e l’accoglienza, attraverso il fumetto, l’illustrazione, il video e l’animazione e il testo.I bambini dei laboratori opzionali dell’Associazione hanno presentato un’illustrazione ed un fumetto, dal titolo “Colori diversi ma tutti umani”, nell’ambito dell’integrazione, accoglienza e pari opportunità, vincendo il premio come miglior illustrazione.

I partecipanti sarebbero stati premiati a Roma, ma, a causa dell’emergenza sanitaria in atto e in base alle disposizioni governative, la manifestazione Romics, che si sarebbe tenuta dal 2 al 5 aprile 2020 è stata annullata e la Cerimonia di Premiazione verrà svolta in versione digitale attraverso i canali ufficiali dell’evento.

Inoltre, l’elaborato selezionato sarà esposto all’interno della mostra aperta al pubblico, dedicata alle migliori opere presentate nell’ambito del Concorso, allestita durante la prossima edizione di Romics, Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, presso la Fiera di Roma.

Una bella notizia, insomma, quella che arriva nel Quartiere Madonna Fiori, nonostante le porte chiuse della scuola