Parte da Alba il progetto "Regala un farmaco", nell’ambito della gestione dell'emergenza Covid-19.

Parte ad Alba una nuova iniziativa nell’ambito della gestione dell'emergenza Covid-19. Nasce dalla collaborazione tra la Chiesa Cristiana Evangelica “Betel La Casa di Dio” e il Comitato Locale di Alba della Croce Rossa Italiana, che hanno constatato la difficoltà che hanno molte famiglie in questo periodo nell’acquistare medicinali e altri prodotti di cura primari. Le due realtà vicine alle persone più vulnerabili della nostra Comunità hanno unito le loro forze nel progetto Regala un farmaco, pensato per aiutare le persone bisognose dell’Albese.



Dal primo giugno e per tutto il mese è possibile recandosi nelle farmacie aderenti (Farmacia Piave, Farmacia Divin Maestro e Farmacia Via Maestra), fare un’offerta in denaro nelle cassette destinate o donare un farmaco direttamente sul posto.



Commenta il pastore della Chiesa Cristiana Evangelica Raul Cingolani: «In un momento come queste dove le certezze vacillano, la nostra unica speranza è la Parola di Dio e con questo progetto vogliamo seguire gli insegnamenti che Gesù ci ha lasciati: “Ama il prossimo tuo come te stesso”, Luca 10:27».