Cuneo, immobilismo o cautela sul sostegno alle famiglie? Priola: "Ad oggi impossibile portare il dialogo oltre l'analisi tecnica, servono indicazioni dal governo"

L’ampia serie di richieste presentate al sindaco riguardano l’individuare come strategiche e prioritarie le manovre di bilancio finalizzate al sostegno alle attività di associazioni ed enti che lavorano in supporto alle famiglie e alla comunità, assieme agli stanziamenti per l’adeguamento strutturale dei luoghi in cui le attività estive per ragazzi avranno luogo, il rifinanziamento almeno fino a luglio dell’iniziativa “Spendiamoci” e il continuare a tenere attivo il numero 0171444700. L’implementare le politiche di contrasto all’emergenza abitativa, l’estendere il più possibile la rete wi-fi comunale per favorire le attività estive per ragazzi, il mettere a disposizione uffici comunali per snellire le pratiche burocratiche relative agli operatori del terzo settore, il rivedere il sistema del trasporto pubblico scolastico; e ancora, il riaprire in sicurezza i centri incontro per anziani, l’integrare il supporto alle vittime di violenza inserendo nella progettualità anche le farmacie comunali e il realizzare e garantire un Bonus Sollievo dedicato alle persone con disabilità e alle famiglie che in questi mesi non hanno potuto avvalersi dei servizi del Centro Socio-Asssitenziale.