Sanità, Busca: ancora sotto controllo la situazione dell'Ospedale Civile

“Ringrazio – dice il sindaco Marco Gallo - la direzione, il personale, gli assistiti e le loro famiglie per come sono intervenuti e per come hanno collaborato fin di primissimi giorni dell’epidemia. Senza questo comportamento professionale e tempestivo avremmo rischiato anche a Busca di avere situazioni gravi, come purtroppo è successo in altre strutture per anziani. Davvero un esempio da seguire. Adesso occorre continuare così”.