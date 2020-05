Si torna in aula per l'esame di Stato? Il liceo di Saluzzo autoproduce 50 litri di disinfettante per le mani

In vista dell’Esame di Stato, che vedrà tornare in scuola docenti e alunni, il liceo Soleri Bertoni di Saluzzo si sta attrezzando per garantire tutte le misure di sicurezza richieste e necessarie in questo delicato momento di emergenza sanitaria legato al coronavirus.

Nei giorni scorsi il dipartimento di scienze e chimica ha preparato un disinfettante per le mani “fai da te” seguendo la ricetta pubblicata sul sito dell’Oms.

833 mL di alcol al 90%, 44 mL di acqua ossigenata, 20 mL di glicerolo e 100 mL di acqua distillata; questi gli ingredienti utilizzati per ogni litro di soluzione. Le professoresse Battisti, Maggi e Toma hanno preparato ben 50 litri di disinfettante che, inserito in appositi dispenser, sarà fondamentale per l’igiene delle mani nelle settimane di esami che inizieranno proprio a metà giugno.