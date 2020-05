Villanova Mondovì: ecco le misure per la ripartenza rivolte al mondo dello sport

La Giunta comunale di Villanova Mondovì, d'intesa con il Consiglio comunale tutto, ha ufficializzato alcune misure rivolte alle realtà sportive locali, pronte per l'imminente ripartenza dopo il lockdown del 9 marzo 2020.

"I ragazzi e le famiglie sono al centro della nostra azione - hanno dichiarato il vicesindaco, Michele Pianetta, e il consigliere con delega allo Sport, Gabriele Boetti - e, in un'estate del tutto eccezionale, non dovranno mancare le risposte necessarie per garantire l'attività post emergenza.

Nell'immediato, sono state adottate alcune misure che, in attesa dei provvedimenti governativi e regionali, forniranno risorse per programmare il futuro: lo sport è aggregazione sociale, torneremo ad essere una comunità unita dopo questi difficili mesi di distanziamento sociale".