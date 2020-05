Tra gli amori di Ezio Bosso anche la giornalista braidese Silvia Gullino: la svista di "Di Più"

Direttore d’orchestra, compositore e pianista di fama internazionale, Ezio Bosso ci lasciava lo scorso 15 maggio, a 48 anni, ma ancora oggi il dolore e l’affetto non sembrano diminuiti.

Giornali e riviste si sono riempiti di omaggi e ricordi da parte di quanti lo hanno apprezzato e che oggi lo additano come modello da seguire.

Sul numero 21 - 29 maggio 2020, il settimanale Di Più (Cairo Editore) ha ripercorso i momenti salienti della carriera di questo grande artista, culminata nel 2016 con l’esibizione sul palco del Festival in cui aveva emozionato Sanremo e il mondo, raccontando la sua storia. “ La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare ”, disse il maestro Ezio Bosso davanti alla platea dell’Ariston ed a svariati milioni di telespettatori.

Dal Wiener Staatsoper alla Royal Opera House, dal New York City Ballet al Teatro Bolshoi di Mosca, con umiltà e determinazione, ironia e serietà, le anime di un uomo che seguiva il pentagramma, ma anche il cuore.

Nell’ampio speciale di tre pagine, la rivista Di Più ha fatto anche uno zoom sulla sua vita sentimentale ed è così che dopo Alba Parietti, tra gli amori di Ezio Bosso spunta la giornalista Silvia Gullino. I due fanno coppia sorridenti in un quadretto che indica la conduttrice del Caffè Letterario di Bra come ex compagna del musicista.