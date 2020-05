Grano, Coldiretti Cuneo dice "sì" agli accordi di filiera per prodotti da forno 100% piemontesi

Dopo la corsa ad accaparrarsi la farina per cucinare a casa pane, pizza e pasta durante il lockdown, ora, nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria, la corsa è alla pasta Made in Italy che utilizza solo grano nazionale con il mercato dei cibi patriottici in grande espansione che ha raggiunto il valore record di 7,1 miliardi. Una tendenza confermata dal successo della campagna #MangiaItaliano promossa da Coldiretti e Filiera Italia che ha coinvolto industrie e catene della grande distribuzione.