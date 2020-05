Alba, ora il mercato del sabato si spinge anche lungo corso Torino e in piazzetta Bubbio

Dopo la prova generale di sabato scorso, il mercato del sabato torna anche questa settimana in piazza Sarti con alcune modifiche. Lo spostamento dal centro storico, necessario per poter garantire il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza, è solo temporaneo.



Per aiutare i clienti abituali a orientarsi in questi nuovi spazi, i banchi tradizionalmente in piazza Duomo questa volta saranno collocati in piazzetta Bubbio, di fronte all’ingresso dell’ex tribunale. Costeggiando l’edificio e proseguendo su corso Torino, si incontreranno quelli di via Cavour, mentre in piazza Sarti si troveranno tutte le bancarelle di solito dislocate lungo la centrale via Maestra. Manterranno anche questa volta le loro classiche postazioni i banchi di piazza Garibaldi, piazza Cagnasso, il mercato dei produttori agricoli in piazza Prunotto e il Mercato della Terra in piazza Pertinace.



Gli altri mercati settimanali cittadini si svolgeranno regolarmente, compreso quello di martedì 2 giugno.



L’assessore al Commercio Marco Marcarino: “Ricordo che per i banchi trasferiti le assegnazioni dei posti per i prossimi appuntamenti saranno fatte in base all’anzianità nella giornata di sabato dal personale della Polizia municipale – dichiara –. Ringrazio tutti gli ambulanti per la preziosa collaborazione e invito i cittadini a fare acquisiti nei nostri mercati, sempre rispettando le distanze di sicurezza e le norme in vigore”.



Anche questo sabato gli ambulanti dovranno garantire pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita. Per tutti è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre quello dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani. Nelle bancarelle di abbigliamento, invece, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per poter toccare in autonomia la merce; al contrario, i clienti del settore alimentare dovranno essere serviti dal venditore. Sarà necessario rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.