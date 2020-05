Banda ultralarga, ritardi nel piano nazionale: l'UNCEM rileva la preoccupazione dei comuni

Uncem ha rimarcato più volte le problematiche e le preoccupazioni dell'Associazione e di tutti i Comuni montani italiani per i forti ritardi accumulati nell'attuazione del Piano nazionale banda ultralarga. Il Piano attuale prevede che l'80% delle unità immobiliari siano coperte in FTTH, con la fibra a casa. E che il 20% delle unità immobiliari siano coperte in FWA, cioè "senza fili", con sistemi wireless. Ciò che oggi allarma di più il sistema dei Comuni non è il ritardo del Piano in sè, bensì il trend di avanzamento del progetto. Negli ultimi sei mesi i Comuni coperti FTTH, con fibra a casa sono passati da 136 a 265 (+129 comuni) su un totale di6.230 Enti nei quali fare i lavori, passando dal 2,2% al 4,2% del totale. Il trend dunque non è positivo e confortante.