Borgo San Dalmazzo e distanziamento sociale: normata l'estensione temporanea dei dehors

- l’attuazione dei meccanismi incentivanti sopra indicati può avvenire senza particolari formalità sempre che: non siano pregiudicati i diritti altrui, nell'area interessata dall'occupazione del suolo pubblico anche in relazione agli spazi di manovra per l'accesso ai passi carrai ad uso privato; non sia creato ostacolo alla viabilità e l’occupazione non sia in contrasto con il codice della strada o crei impedimento al transito delle persone diversamente abili o occulti la vista di eventuali impianti semaforici e di segnaletica verticale; siano rispettate le normative in materia di sicurezza incendi, di carattere igienico sanitario e non sarà effettuata alcuna diffusione musicale nell’area di occupazione; sia sempre a carico dell’esercente provvedere ad uno scrupoloso controllo onde garantire che gli avventori non creino assembramento, rispettino la disposizione dei posti a sedere, non producano schiamazzi; le sedie e gli arredi siano riposti in modo da non poter essere utilizzati contro la volontà del titolare, sia durante il periodo di attività che durante la chiusura; sia garantito il transito ai pedoni in condizioni di sicurezza con uno spazio per il libero transito di almeno 1,2 metri, anche sotto i portici; le aree occupate non interferiscano con lo svolgimento dei mercati; in caso di occupazione sulla sede stradale si proceda all’installazione di apposite delimitazioni a protezione del pubblico mediante attrezzature di stabilità certificata quali parapetti, fioriere, pedane, che in alcun modo dovranno danneggiare la pavimentazione stradale; siano rispettate tutte le prescrizioni della normativa vigente e decreti COVID-19; si proceda all’immediata rimozione dell’occupazione in caso di successiva comunicazione da parte del Comune di riscontro del mancato rispetto delle succitate prescrizioni, ovvero, su richiesta della Polizia Municipale, per cause di forza maggiore; in caso di occupazioni di spazi al di fuori della proiezione della facciata del locale, dovrà essere presentato consenso scritto da parte dell’attività limitrofa in fronte al cui ingresso e/o vetrine i manufatti saranno installati; si sia in regola con il pagamento dei canoni e tributi di occupazione suolo dovuti in relazione all’attività di commercio/di somministrazione di alimenti e bevande;