Bra perde oltre 40 anni di eccellenza. Chiusa la storica pasticceria ‘Colvetta’

“ Sacrifici, gioie e tantissime soddisfazioni hanno contribuito in questi anni a credere nel nostro lavoro di artigiani - dicono marito e moglie-. Vogliamo ringraziare di cuore tutti i nostri clienti per averci accompagnato in questa fantastica avventura. Abbiamo sempre provato a soddisfare le vostre richieste e speriamo di esserci riusciti. É stato emozionante in questi anni vedervi crescere insieme a noi”.