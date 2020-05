Cuneo, "Ripartiamo Insieme": il 2 giugno la Lega manifesta in piazzetta Audifreddi

"Un'iniziativa lanciata dal nostro Segretario Federale Matteo Salvini - commenta il Senatore Giorgio Maria Bergesio - che vuole essere una protesta contro il governo nazionale e le modalità con cui sta affrontando la crisi in corso. Noi parlamentari ci saremo in primis, con tutte le cautele e le distanze previste dalla legge, una manifestazione ordinata cui invitiamo i tanti cuneesi che stanno subendo le scelte sbagliate del governo. Non solo critica ma anche proposte e soluzioni, come si richiede a chi tornerà a governare. Un primo, attento, richiesto e dovuto ritorno alla nuova normalità".