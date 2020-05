Da martedì 3 giugno riaprono le biblioteche di Cherasco e Roreto

Da martedì 3 giugno 2020 riaprono le biblioteche cheraschesi, quella del capoluogo e quella di Roreto. Per fruire del prestito sarà necessario prenotarli telefonicamente o tramite mail: per il capoluogo 0172 427017 biblioteca.cherasco@comune.cherasco.cn.it; per Roreto 0172 427018, biblioteca.roreto@comune.cherasco.cn.it.



Effettuata la richiesta il personale della biblioteca verificherà la disponibilità del libro e comunicherà al lettore il giorno e la fascia oraria in cui sarà possibile il ritiro. Anche per la restituzione dei volumi sarà necessario prenotare agli stessi recapiti.



Sul sito istituzionale del Comune, all'indirizzo www.comune.cherasco.cn.it è disponibile il link "Biblioteche" da cui si accede ad una banca dati online per la consultazione, tramite titolo, autore o casa editrice, dei libri disponibili al prestito. L'elenco è aggiornato in tempo reale.



Non sarà quindi possibile consultare i libri agli scaffali. Sono sospesi l'utilizzo delle sale per le ricerche e la postazione per la navigazione in Internet. Per accedere ai locali delle biblioteche è obbligatorio l'utilizzo della mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. Prosegue il servizio di prestito dei libri sulla piattaforma MedialibarYOnlLine (MLOL).



Chi vuole iscriversi al servizio deve inviare una mail all'indirizzo biblioteca.roreto@comune.cherasco.cn.it specificando cognome e nome, indirizzo mail, codice fiscale.



Dopo aver ottenuta l'abilitazione riceverà all'indirizzo mail indicato un link attraverso cui poter accedere al servizio di prestito digitale. Il servizio è gratuito ed è a disposizione per tutti i cheraschesi.