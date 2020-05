Dalla 7 alla Rai, Ghisolfi sempre protagonista della fase 2

Dalla 7 alla Rai, passando per federmanager e la ripresa web delle lezioni nelle scuole, Beppe Ghisolfi si conferma uno dei principali protagonisti e commentatori più apprezzati e ascoltati di questa cosiddetta fase 2 o di ripartenza.



Il Banchiere europeo e scrittore fossanese, ospite a inizio settimana di Myrta Merlino all'Aria che tira sulla 7, mercoledì è tornato sugli schermi della seconda Rete di Stato per prendere parte, in un gradito ritorno dalla conduttrice e telegiornalista Marzia Roncacci, al TG 2 Italia, programma di approfondimento economico politico dedicato come sempre ai provvedimenti già approvati o ancora in discussione, a Roma così come a Bruxelles, per risollevare le sorti di milioni di famiglie e di imprese. Per quanto molto rimanga da fare, a partire dal pieno utilizzo del piano finanziario anti-covid-19 della Banca centrale europea e da un ricorso al Mes solo sanitario che farebbe risparmiare 7 miliardi di interessi passivi sul debito pubblico, alcune delle ricette anticipate da Ghisolfi fin dall'inizio dell'emergenza cominciano a trovare recepimento nelle strategie della commissione europea di Bruxelles, per quanto Nazioni leader globali come Stati Uniti d'America e Giappone si siano mosse da subito nella direzione del fondo perduto e della leva di un debito pubblico però perpetuo e garantito dalle Banche centrali rispettive.



Sarà quindi la volta buona?