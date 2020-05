Dalla beccaccia di mare al martin pescatore, al Centro Cicogne Racconigi tante specie rare animano l'oasi

All’Oasi del Centro Cicogne Racconigi continuano ad arrivare nuove specie anche rare per le zone del cuneese, come la beccaccia di mare. Si tratta del secondo avvistamento in 35 anni di attività dell'esemplare in transito dall’oasi per dirigersi verso altre destinazioni marine. Insieme a lui tante altre specie come uccelli cavalieri, combattenti, piro piro boschereccio, corriere piccolo e grosso, sterna, lodolaio, gheppio, cuculi e Martin pescatore, che in questi mesi passano o nidificano negli spazi verdi del parco racconigese.

Dopo la riapertura del 18 maggio, i visitatori sono di nuovo tornati all’oasi che si è organizzata per accoglierli seguendo le norme di sicurezza dell’ultimo Dpcm.

Apertura straordinaria della prossima settimana lunedì 1 giugno, aperti anche martedì 2 giugno.