Fossano: al via le lezioni di educazione civica in video della polizia Locale

In seguito all'emergenza epidemiologica in corso da Covid 19 anche la Polizia Locale di Fossano, dopo l'intensa attività di controllo e di prevenzione svolta in questi ultimi mesi sul territorio comunale, ha voluto, in accordo con l'Amministrazione Comunale e con gli istituti scolastici, adeguare la propria consueta e periodica attività didattica in materia di Educazione Stradale.

Lo scorso anno (2019), gli agenti di polizia locale avevano prestato servizio a favore di circa 1500 studenti in tutte le scuole di ogni ordine e grado site sul territorio comunale, per circa 120 ore erogando la didattica nella forma tradizionale, presso i vari pressi scolastici, con giornate dedicate.

Con le stringenti disposizioni di distanziamento sociale e con la sospensione delle lezioni a scuola, l'Ispettore Tomatis ha avuto la brillante idea di girare un video/lezione e predisporre materiale digitale informativo da condividere con i ragazzi, riprogrammando la didattica e convertendola a distanza. Pertanto inizialmente, a partire dalla prossima settimana, circa un centinaio di alunni delle scuole dell'infanzia avranno a disposizione materiale didattico virtuale, predisposto dal personale del suddetto Comando e potranno pertanto svolgere l'attività da casa, in modalità sicura e avendo a disposizione il personale collegato da remoto, a fugare tutti i dubbi e curiosità dei bambini, sempre molto attenti e sensibili al tema della sicurezza stradale.