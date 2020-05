La Banca Alpi Marittime riunisce i soci per approvare il bilancio 2019

Quest'anno, in ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, tutt’ora in corso, ai fini di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali, Banca Alpi Marittime, come tutte le Banche del gruppo ICCREA, ha deciso di modificare le modalità solitamente in uso per la tradizionale Assemblea dei Soci che radunava di norma mille persone. La modalità scelta dal Consiglio di Amministrazione è quella del Rappresentante Designato, che renderà possibile lo svolgimento dell’assemblea senza la partecipazione fisica dei Soci, che saranno comunque chiamati a votare attraverso delega.