L'ATL del Cuneese riapre gli uffici IAT di Cuneo, Limone e Fossano

Nello specifico, l’Ufficio Turistico IAT di Cuneo sito in Via Pascal 7 riaprirà venerdì 29 maggio con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 16. Sabato 30 maggio tornerà operativo anche l’Ufficio Turistico IAT di Limone Piemonte in Via Roma che aprirà con l’orario di media stagione garantendo, fino al 10 giugno, il servizio dal giovedì al lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 per passare poi agli orari di alta stagione con apertura da lunedì alla domenica dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19.