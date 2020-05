"Mi ero perso il cuore", la prima fatica del Godano solista arriva in pandemia: "Una scelta coraggiosa"

Arriva in anteprima su La Repubblica il video del brano “Ti voglio dire” il singolo della prima fatica solitaria del frontman dei Marlene Kuntz, Cristiano Godano. L’album in uscita il 26 giugno per Ala Bianca Group/Warner Music si intitola “Mi ero perso il cuore”.

In un post su facebook Godano lo ha definito: “una scelta coraggiosa.”

“Ho riflettuto molto – ha scritto Godano - su cosa fare in tutto questo tempo, e a un certo punto, riportandomi con la memoria ai giorni più brutti del Covid (non che ora sia tutto roseo...), ho ricordato quanta empatia ricevevo da voi coi miei post a volte smarriti, a volte fragili, sempre coraggiosi nel non tacere il sentimento della paura e della vulnerabilità. E percepivo un forte desiderio da parte di tutti voi di poesia e bellezza, per rifugiarvisi e tentare di uscirne migliori.”



"Ebbene – continua nel post Godano - riflettevo, tutto ciò è il mio disco, anche se è stato fatto un anno fa! E queste mie canzoni solitarie potrebbero essere uno specchio dove potersi riconoscere, per cercare qualcosa di più importante dell'inconsistenza della vacua promessa che andrà tutto bene".



Un lavoro– ascoltando questo primo singolo – di primo acchito lontano dalle atmosfere rumoriste della sala prove di Confreria dove nacque il progetto Marlene, quelle atmosfere che li hanno portati a essere definiti i Sonic Youth d’Italia. Ma quel suono grezzo ha sempre nascosto una realtà dolce. Sin dal primo Catartica del 1994 questa dolcezza è presente e non ha mai disdegnato i riferimenti poetici e letterari importanti.

30 anni dopo, il primo lavoro “Godanocentrico” è – sempre ascoltando “Ti voglio dire” – lontano dai Marlene, ma allo stesso tempo vicinissimo. Se vogliamo un’intima opera di cantautorato puro e maturo dove a tenere tutto resta la voce del frontman cuneese che si stacca dalla sua “storia” di icona rock underground degli anni ’90 pur non abbandonandola mai.

Il disco è pre ordinabile sull'Emporio (vinili autografati e special bundle): https://bit.ly/MiEroPersoIlCuore_Emporio oppure qui: smarturl.it/bhm7sm. ".

Qui il video di Ti voglio dire che uscirà domani sui canali social di Cristiano Godano su La Repubblica.