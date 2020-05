Buoni motivi per scegliere le etichette personalizzate

Pratiche, progettate su misura e belle da vedere. Ottenere etichette personalizzate oggi è davvero semplice se decidi di affidarti al servizio di Etichettanome.it, in grado di offrire a tutte le creazioni a cui sono destinate un tocco di raffinatezza e di professionalità. Ne parliamo proprio con lo staff di Etichettanome.

Perché consigliate di rivolgervi a voi per ottenere delle etichette personalizzate?

Chi ci sceglie può contare su etichette uniche, convenienti dal punto di vista economico e di alta qualità. La nostra azienda mette a disposizione una gamma di prodotti molto ampia nel comparto del fai da te e in quello del brand, e lavora assicurando gli standard di qualità più elevati. Ciò è possibile anche grazie all’impiego di materiali selezionati con cura; non a caso siamo riusciti a ricevere la certificazione OEKO-TEX Standard 100.

Quali sono i punti di forza del vostro servizio?

I tempi di consegna delle etichette sono estremamente veloci, e in più i prezzi sono vantaggiosi. Non è necessario fare ordini enormi, visto che assicuriamo le consegne anche per un numero ridotto di pezzi. È possibile risparmiare a seconda della quantità di articoli diversi che fanno parte di uno stesso ordine o grazie alle quantità che vengono ordinate. In più, è possibile scegliere tra ben sei modalità di pagamento diverse, a seconda delle proprie esigenze: tutte ugualmente affidabili e sicure. Noi mettiamo a disposizione la nostra serietà e la nostra esperienza, così da offrire un servizio chiaro e trasparente. Per avere una conferma di come operiamo è sufficiente dare uno sguardo alle recensioni che sono state pubblicate da chi è già stato nostro cliente, badare alla policy aziendale o servirsi dei tutorial disponibili gratuitamente.

Perché si dovrebbe ricorrere alle etichette personalizzate?

Esse meritano di essere considerate degli straordinari strumenti di marketing, in grado di promuovere il brand a cui si riferiscono e, magari, di raccontare la storia dei prodotti a cui vengono applicate. Sono tante le variabili che contribuiscono a costruire il linguaggio delle etichette personalizzate: i loro colori, il loro formato, il loro stile, e così via. In qualsiasi caso, grazie a un’etichetta si può rendere memorabile un messaggio destinato a catturare l’attenzione di un potenziale acquirente.

Che cosa ci potete dire, invece, delle etichette adesive personalizzate?

In questo caso l’attenzione è rivolta principalmente alla funzionalità: si tratta di etichette ideali, per esempio, per la casa di riposo, per gli asili o per le scuole. Ciascun articolo può essere contrassegnato indicando il nome e il cognome, il numero di telefono o l’indirizzo. Ci si può sbizzarrire con i simboli, con il tipo di carattere e, ovviamente, con i colori.

Quali materiali possono essere impiegati per queste etichette?

Molto dipende dalle esigenze e dalla destinazione: per esempio se si ha a che fare con un lavoro ad uncinetto o ai ferri, è conveniente puntare sulle etichette in finta pelle o in pelle, ovviamente personalizzate. Volendo, si può ricorrere ad esse anche per rendere uniche delle bottiglie di vino o per contrassegnare delle bomboniere. Una valida alternativa rispetto alle etichette adesive, poi, è rappresentata da quelle tessute, ideali per rendere raffinati i capi realizzati a mano, magari in vista di un anniversario o di un compleanno. È possibile inserire un simbolo o una frase, e la resa estetica sarà sempre ottimale. Ovviamente, nel caso delle etichette destinate ai capi di abbigliamento si può prevedere l’inserimento di indicazioni relative alla composizione del tessuto o ai simboli di lavaggio. Insomma, con Etichettanome.it si può sperimentare la più elevata libertà di scelta, con un assortimento in grado di assecondare qualsiasi genere di richiesta.