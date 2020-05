È redditizio investire in bitcoin o no?

I bitcoin sono una valuta elettronica. In quanto tale, possono essere utilizzati come strumento di pagamento in caso di accordo tra l'acquirente e il venditore. A differenza della stragrande maggioranza delle monete che possono essere utilizzate come mezzo di pagamento, i bitcoin non sono emessi da un'istituzione. Questa caratteristica è in qualche modo unica e rende i bitcoin la prima valuta che non ha una banca centrale dietro a sé.

In pratica, i bitcoin non esistono nel senso, che non possono essere toccati fisicamente. Come molti economisti hanno detto, in merito a bitcoin, siamo in presenza di una valuta che non sarebbe esistita se non ci fosse stato lo sviluppo tecnologico della tecnologia dell'informazione.

Da questo punto di vista, quindi, i bitcoin possono essere definiti come un prodotto informatico che nasce da sofisticati algoritmi. Il valore del bitcoin stesso, nonché l'aumento o la diminuzione del prezzo, sono regolati da calcoli che non sono accessibili a tutti. Probabilmente è proprio perché non tutti comprendono i calcoli alla base dei bitcoin, che c'è così tanto mistero su questa moneta elettronica e non si sa come funzionano effettivamente i bitcoin.

Bitcoin come funzionano?

La prima domanda posta sul funzionamento del bitcoin riguarda la determinazione del valore iniziale. In materia monetaria, le banche centrali determinano il costo del denaro. E nel caso della valuta virtuale, come viene determinato il valore del bitcoin? Il punto di partenza quando si affronta questo argomento è il concetto di estrazione o mining. Il mining è sostanzialmente gratuito e questo significa che chiunque può estrarre oro o creare bitcoin. In linea di principio, quindi, il numero di bitcoin nel mondo può essere aumentato indefinitamente.

Questo vale, tuttavia, solo sulla carta perché i bitcoin funzionano in un modo molto più particolare. Oggi, infatti, solo coloro che hanno un hardware speciale possono creare bitcoin. Tutti gli altri possono usare solo bitcoin poiché la complessità del calcolo impedisce loro di essere una parte attiva nella creazione di questa valuta virtuale.

Attraverso il mining, gli algoritmi sottostanti i bitcoin stessi vengono decifrati. In questo modo, viene generata una nuova valuta che finisce immediatamente con la disponibilità dei vari agenti di calcolo. La fase di distribuzione è molto delicata poiché si svolge secondo un criterio strettamente proporzionale. Una caratteristica essenziale del funzionamento dei bitcoin è che la rete di produzione di valuta e la rete di gestione dei pagamenti coincidono.

Da tutto ciò che abbiamo evidenziato in questo paragrafo su come funzionano i bitcoin si deduce che questa valuta è il primo esempio di criptovaluta nel mondo.

Ovviamente coloro che scelgono di investire in bitcoin, riguardo a queste considerazioni su come funziona la valuta virtuale sono interessanti in una certa misura.

Bitcoin come funzionano: unità di misura













Il bitcoin è una valuta libera e non soggetta al controllo di alcuna autorità, ma ovviamente ha le sue unità. L'unità base della valuta sono i millibitcoin, quindi i micro bitcoin e infine il satoshi. I primi sono pari a 0,001 bitcoin, i microbitcoin sono uguali a 0,000001 bitcoin e, per finire, i satoshi sono uguali a e 0,000000001 bitcoin.

Creazione di bitcoin

Oltre all'unità di misura del bitcoin, altri numeri definiscono la dimensione di questa criptovaluta. Questi sono i numeri relativi alla diffusione. Attualmente (2019) ci sono circa 17 milioni di bitcoin in circolazione. L'obiettivo è raggiungere un massimo di 21 milioni di bitcoin in circolazione. È, tuttavia, un obiettivo a lungo termine. In effetti, per raggiungere questa straordinaria cifra, ci vorrà un secolo.

Bitcoin come funziona: algoritmo di creazione

Le regole attuali si concentrano sulla creazione di 25 bitcoin per ciascun blocco di calcolo. Questa quantità non è stabile ma è destinata a diminuire nel tempo. In pratica, più ti allontani dal momento "zero" della nascita del bitcoin, maggiore è il contributo di calcolo necessario. Ovviamente dietro questo meccanismo c'è un algoritmo sofisticato ma, indipendentemente dai calcoli, è ovvio che nel tempo il mining diventa più costoso.

Questo meccanismo è molto importante dal punto di vista monetario. Infatti, grazie a queste variazioni, stiamo assistendo a una sorta di assorbimento dell'inflazione.