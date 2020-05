Social gaming: i casinò al tempo dei social

Il settore del gioco d'azzardo e dei casinò in particolare è in evoluzione costante, ogni anno propone innovazioni che riguardano sia l'offerta di giochi sia le tecnologie utilizzate e le piattaforme che si possono utilizzare per divertirsi con l’azzardo secondo CasinoBernie Italia .

Negli ultimi anni si è sviluppato un ambito specifico dei casinò, i casinò social, ovvero la versione dei giochi online disponibili sui social network.

Tra questi, quelli che si possono ammirare più frequentemente sono le slot machine. La maggior parte dei casinò social non prevede la possibilità di giocare con soldi veri che vengono sostituiti solitamente con crediti virtuali.

Target e caratteristiche dei casinò social

Il target di pubblico dei casinò social è molto giovane, sia per la loro natura giocosa, sia per l'obiettivo principale che è quello di intrattenere più che spingere all'azzardo.

Solitamente, invece, le slot sono frequentate maggiormente dalle donne ultra quarantenni in America e dagli uomini adulti in Italia.

I giocatori social sono meno spinti dalla voglia di guadagnare puntando, sono più attirati dall’aspetto ludico e dalla gioia di trascorrere dei momenti spensierati sui social media, ovunque si trovino, giocando alle slot o ai giochi da tavolo.

A volte vincono denaro reale, ma puntano soprattutto per ottenere crediti che consentono loro di continuare a giocare più a lungo o per ottenere funzionalità extra da usare nel gioco stesso per passare ai livelli successivi con più facilità o per accedere alle modalità bonus.

Nei casinò social si puntano cifre inferiori e la dipendenza è dovuta al piacere del divertimento molto più che dalla voglia di ottenere grosse vincite, quindi i provider di giochi di casinò che hanno puntato anche sul canale social devono inventarsi sempre nuovi trucchi e funzionalità per rendere i giochi più interessanti e attrattivi.

Le classifiche e le sfide interne organizzate tra i giocatori a cadenza settimanale e mensile sono uno degli strumenti utilizzati spesso per accrescere il livello di intrattenimento.

Il credito vinto dai migliori viene utilizzato, come accennato, per ottenere l’accesso a livelli del gioco superiori o per avere funzionalità aggiuntive altrimenti non accessibili.

Diffusione e sviluppo dei casinò social

Si stima che circa il 53% degli utenti di Facebook sia coinvolto nei casino social e che il numero complessivo di giocatori sia di almeno 11 milioni al giorno,

Anche Facebook già nel 2011 con il lancio dei credits ha iniziato a proporre i suoi giochi sia in modalità gratuita che a pagamento.

Si stima che il 20% dei giocatori abbia deciso di investire in crediti per ottenere dei vantaggi nel gioco, mentre la restante fetta di utenti di è accontentata delle versioni gratuite di base.

Si tratta di un mercato in continua e costante crescita, che sta attirando l’attenzione di sempre più software house e casinò online tradizionali anche perché finora ha coinvolto già circa 290 milioni di utenti Facebook al mese.

Alcune di queste aziende sono già sbarcate nel settore, come, per esempio, IGT che propone una piattaforma social con 40 e più slot, ma anche giochi da tavolo, bingo, poker e blackjack. Oltretutto i giochi vengono aggiornati settimanalmente così da tenere alta l’attenzione dei giocatori social.

Questa piattaforma, allo stato attuale delle cose, è quella più utilizzata nei social dai vari casinò che così hanno la possibilità di estendere il loro bacino di utenza coinvolgendo un pubblico più giovane e di offrire ai propri clienti un nuovo canale da sfruttare per il proprio divertimento quotidiano.

Questi giochi social sono disponibili anche come app per dispositivi iOS e Android e sono proposti da sempre più aziende che puntano sullo sviluppo del settore per accrescere le loro entrate, ma soprattutto per aumentare il numero dei loro giocatori e il loro grado di soddisfazione.

Secondo alcuni calcoli l’incasso maggiore di questi casinò social deriva dalle app iOS, ma il numero di utenti più alto è quello che utilizza Facebook come piattaforma di gioco.

Futuro dei casinò social

Nonostante abbiano già toccato fatturati vertiginosi, si prevede un’ulteriore crescita per i casino online nei prossimi anni. Si tratta, infatti, di una delle tendenze attuali del gioco d’azzardo con maggiori prospettive vista la diffusione in tutto il mondo dei dispositivi mobili e il loro utilizzo preferenziale per l’accesso a internet da parte soprattutto dei giovani.

Già nel 2014 il settore dei giochi di casinò social aveva raggiunto un fatturato superiore ai 3 miliardi di dollari, cifra che negli anni successivi è stata ampiamente sorpassata.

Vista questa prospettiva, la case produttrici di giochi per casinò che puntano ad ampliare il mercato social cercano quotidianamente nuove soluzioni tecnologiche e contenuti sempre più interessanti per riuscire a ottenere l’approvazione degli esigenti giocatori.

I social media dimostrano di essere, quindi, un ottimo luogo di incontro anche per gli appassionati di azzardo che vogliono sperimentare una versione soft dei giochi del casinò che li intrattiene ugualmente, ma che comporta rischi minori di perdite economiche rispetto a quella proposta dai casinò online classici.