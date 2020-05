Grazie alla questura di Cuneo e in particolatre al commissario Chilla

Egregio direttore,



in queste ore, finalmente posso dire personalmente, si è “conclusa” in maniera positiva, una situazione alquanto controversa e delicata a conto di una mia stretta congiunta, che dopo mesi ininterrotti di soprusi, ha avuto la forza di allertare il Commissario Luigi Chilla, di tutto ciò che stava subendo all’interno delle mura domestiche.

Con un tatto innato e una professionalità rara, ha fatto in modo che il tutto si concludesse senza strascichi negativi, come dalle ultime notizie di questi giorni apparse sul Vs quotidiano.

Ho conosciuto anni fa il Commissario, che con l’appoggio di una squadra sempre pronta e ligia al dovere, si è dimostrato per l’ennesima volta, il fiore all’occhiello delle Forze dell’ordine.



Un grazie di tutto cuore....

Lettera firmata