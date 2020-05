A Busca non si è mai fermato il servizio di assistenza all'autonomia scolastica per bimbi con disabilità

In questi mesi di emergenza sanitaria, le assessore ai Servizi sociali, Beatrice Aimar, e all’Istruzione, Lucia Rosso, e ai Servizi sociali, Beatrice Aimar, si sono attivate affinché non si fermasse il servizio assistenza all’autonomia scolastica per i bambini con disabilità.

Compatibilmente con i dpcm in vigore, l’Ufficio Istruzione ha concordato questa possibilità con la cooperativa che gestisce l’assistenza e le famiglie interessate, secondo le nuove modalità sanitarie previste.